Зиньковский из «Спартака» порассуждал о своих шансах уехать в Европу

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский ответил, ждет ли он предложения от европейских клубов.

– В 2022 году ты говорил: «Шанс поехать в какую-нибудь Сегунду или Нидерланды, может, у меня будет. Но я не очень понимаю, зачем срываться в условную Бельгию». За последние два года у тебя были предложения от клубов из Нидерландов или испанской Сегунды?

– К сожалению, нет. Может, был вариант с «Лиллем» у меня когда-то, но это все в прошлом уже.

– Видишь ли смысл переходить в клуб не из топ-5 лиг Европы?

– Все зависит от многих факторов, тем более сейчас российским футболистам тяжело уехать в Европу.

Захарян уехал за счет возраста, буду надеяться, что и Пиняев уедет. У меня еще три года контракта со «Спартаком», поэтому я в ожидании.