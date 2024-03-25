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    • Зиньковский из «Спартака» порассуждал о своих шансах уехать в Европу

    Зиньковский из «Спартака» порассуждал о своих шансах уехать в Европу

    Вингер «Спартака» Антон Зиньковский ответил, ждет ли он предложения от европейских клубов.

    – В 2022 году ты говорил: «Шанс поехать в какую-нибудь Сегунду или Нидерланды, может, у меня будет. Но я не очень понимаю, зачем срываться в условную Бельгию». За последние два года у тебя были предложения от клубов из Нидерландов или испанской Сегунды?

    – К сожалению, нет. Может, был вариант с «Лиллем» у меня когда-то, но это все в прошлом уже.

    – Видишь ли смысл переходить в клуб не из топ-5 лиг Европы?

    – Все зависит от многих факторов, тем более сейчас российским футболистам тяжело уехать в Европу.

    Захарян уехал за счет возраста, буду надеяться, что и Пиняев уедет. У меня еще три года контракта со «Спартаком», поэтому я в ожидании.

    • Рыночная стоимость Зиньковского – 3,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне он провел за «Спартак» 27 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1711394485
    ...Антошка, ты в Спартаке прибавь немножко. А только потом про Европы всякие думай...
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