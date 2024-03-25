Куртуа на костылях пришел на соревнования к 7-летнему сыну

Травмированного вратаря «Реала» Тибо Куртуа заметили на детском турнире.
Он на костылях пришел на соревнования к 7-летнему сыну Николя, который занимается в системе мадридского клуба.
Бельгиец, недавно перенесший операцию после разрыва мениска, прикладывал лед к колену и фотографировался со всеми желающими.
- Куртуа 10 августа прошлого года порвал кресты.
- Планировалось, что в апреле голкипер вернется на поле, но неделю назад он порвал мениск.
- Сын Тибо играет на позиции полузащитника.
Фото: твиттер LesoirSports