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    Куртуа на костылях пришел на соревнования к 7-летнему сыну

    Травмированного вратаря «Реала» Тибо Куртуа заметили на детском турнире.

    Он на костылях пришел на соревнования к 7-летнему сыну Николя, который занимается в системе мадридского клуба.

    Бельгиец, недавно перенесший операцию после разрыва мениска, прикладывал лед к колену и фотографировался со всеми желающими.

    • Куртуа 10 августа прошлого года порвал кресты.
    • Планировалось, что в апреле голкипер вернется на поле, но неделю назад он порвал мениск.
    • Сын Тибо играет на позиции полузащитника.

    Фото: твиттер LesoirSports

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    Источник: Relevo

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