Куртуа на костылях пришел на соревнования к 7-летнему сыну

Травмированного вратаря «Реала» Тибо Куртуа заметили на детском турнире.

Он на костылях пришел на соревнования к 7-летнему сыну Николя, который занимается в системе мадридского клуба.

Бельгиец, недавно перенесший операцию после разрыва мениска, прикладывал лед к колену и фотографировался со всеми желающими.

Куртуа 10 августа прошлого года порвал кресты.

Планировалось, что в апреле голкипер вернется на поле, но неделю назад он порвал мениск.

Сын Тибо играет на позиции полузащитника.

Фото: твиттер LesoirSports