Холанд видит себя в будущем игроком «Реала»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не отказался от мечты однажды оказаться в «Реале».
Вероятно, трансфер форварда в мадридский клуб не состоится в ближайшее время из-за подписания Килиана Мбаппе.
Однако в будущем норвежец все равно видит себя игроком «Реала». Он считает предстоящие матчи 1/4 финала Лиги чемпионов возможностью проявить себя и заинтересовать руководителей испанского гранда.
- В этом сезоне Холанд забил 29 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
- Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.
- «Сити» и «Реал» встретятся в ЛЧ 9 и 17 апреля.