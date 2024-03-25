Холанд видит себя в будущем игроком «Реала»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не отказался от мечты однажды оказаться в «Реале».

Вероятно, трансфер форварда в мадридский клуб не состоится в ближайшее время из-за подписания Килиана Мбаппе.

Однако в будущем норвежец все равно видит себя игроком «Реала». Он считает предстоящие матчи 1/4 финала Лиги чемпионов возможностью проявить себя и заинтересовать руководителей испанского гранда.