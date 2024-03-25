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    Холанд видит себя в будущем игроком «Реала»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не отказался от мечты однажды оказаться в «Реале».

    Вероятно, трансфер форварда в мадридский клуб не состоится в ближайшее время из-за подписания Килиана Мбаппе.

    Однако в будущем норвежец все равно видит себя игроком «Реала». Он считает предстоящие матчи 1/4 финала Лиги чемпионов возможностью проявить себя и заинтересовать руководителей испанского гранда.

    • В этом сезоне Холанд забил 29 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.
    • «Сити» и «Реал» встретятся в ЛЧ 9 и 17 апреля.

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    Источник: «Бомбардир»

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