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    • Петржела – о работе в «Зените»: «Равноценно с «Реалом» – ощущаешь себя королем»

    Петржела – о работе в «Зените»: «Равноценно с «Реалом» – ощущаешь себя королем»

    Властимил Петржела сравнил работу в «Зените» и «Реале».

    • Тренер возглавлял петербургскую команду с 2002 по 2006 год.
    • В 2003-м он выиграл с «Зенитом» Кубок Премьер-лиги и серебряные медали чемпионата России.

    «Работа в «Зените», будь ты футболистом или тренером, равноценна работе в «Реале». Мне кажется, это действительно хорошее сравнение.

    Ты всегда ощущаешь себя королем в своей стране, у тебя много денег, за эти клубы играют лучшие футболисты своих лиг.

    Отличие лишь в том, что в Испании не единоличное правление», – заявил Петржела.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (8)
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    val69
    1711379906
    Королём б**жей...
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    nik55
    1711379934
    чучело ты что Реал тренировал ?
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    andr45
    1711380429
    «Работа в «Зените», будь ты футболистом или тренером, равноценна работе в «Реале». Большой специалист! Когда нажрется))
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    TIMOTHY
    1711382370
    Дурак
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    ziborock
    1711383143
    Ощущал себя может и королем, и даже газовым, но на деле шут гороховый!
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    Suvorov71
    1711383502
    Еще один помойный король, вот горе промквасу,что не высказывания, то бред сивой кобылы
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