Петржела – о работе в «Зените»: «Равноценно с «Реалом» – ощущаешь себя королем»

Властимил Петржела сравнил работу в «Зените» и «Реале».

Тренер возглавлял петербургскую команду с 2002 по 2006 год.

В 2003-м он выиграл с «Зенитом» Кубок Премьер-лиги и серебряные медали чемпионата России.

«Работа в «Зените», будь ты футболистом или тренером, равноценна работе в «Реале». Мне кажется, это действительно хорошее сравнение.

Ты всегда ощущаешь себя королем в своей стране, у тебя много денег, за эти клубы играют лучшие футболисты своих лиг.

Отличие лишь в том, что в Испании не единоличное правление», – заявил Петржела.