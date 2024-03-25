Вице-президент РФС объяснил, почему УЕФА не допустит к соревнованиям юношеские сборные России

Вице-президент РФС Денис Соловьев уверен, что юношеские сборные России в обозримом будущем не вернутся в турниры под эгидой УЕФА из-за политической конъюктуры.
«У меня и тогда, и сейчас отношение к этому было примерно одинаковое. Несмотря на позитивное общение и желание отдельных чиновников УЕФА в этом процессе оказать содействие, мне кажется, этого не случится.
Просто потому что общий фон на Западе определяется огульной нетерпимостью. Поэтому ждать, что нас допустят... Посмотрите, что сейчас делают с Олимпиадой. Я и тогда не верил и говорил это.
Верю, что Александр Валерьевич [Дюков] и коллеги делают все возможное, но не думаю, что УЕФА это сделает. Сейчас я не жду от этого ничего», – сказал Соловьев.
- Прошлой осенью исполком УЕФА допустил сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах.
- Вскоре это решение отменили из-за протестов отдельных европейских стран.