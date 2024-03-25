Вице-президент РФС объяснил, почему УЕФА не допустит к соревнованиям юношеские сборные России

Вице-президент РФС Денис Соловьев уверен, что юношеские сборные России в обозримом будущем не вернутся в турниры под эгидой УЕФА из-за политической конъюктуры.

«У меня и тогда, и сейчас отношение к этому было примерно одинаковое. Несмотря на позитивное общение и желание отдельных чиновников УЕФА в этом процессе оказать содействие, мне кажется, этого не случится.

Просто потому что общий фон на Западе определяется огульной нетерпимостью. Поэтому ждать, что нас допустят... Посмотрите, что сейчас делают с Олимпиадой. Я и тогда не верил и говорил это.

Верю, что Александр Валерьевич [Дюков] и коллеги делают все возможное, но не думаю, что УЕФА это сделает. Сейчас я не жду от этого ничего», – сказал Соловьев.