Захарян назвал российского игрока, по которому скучал больше всего

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян после участия в мартовском сборе национальной сборной России рассказал, по кому из футболистов скучал больше всего.

«Из игроков больше всего скучал по Костику [Тюкавину]. Жили вместе на сборах.

Компьютерные игры? Костя – женатый человек, какие ему компьютерные игры. Это я сижу дома, играю.

Никто из российских игроков ко мне не обращался за советом после перехода в «Реал Сосьедад». Просто ребята из «Динамо» писали, интересовались, как там и что», – заявил Захарян.