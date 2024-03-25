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    • Захарян назвал российского игрока, по которому скучал больше всего

    Захарян назвал российского игрока, по которому скучал больше всего

    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян после участия в мартовском сборе национальной сборной России рассказал, по кому из футболистов скучал больше всего.

    «Из игроков больше всего скучал по Костику [Тюкавину]. Жили вместе на сборах.

    Компьютерные игры? Костя – женатый человек, какие ему компьютерные игры. Это я сижу дома, играю.

    Никто из российских игроков ко мне не обращался за советом после перехода в «Реал Сосьедад». Просто ребята из «Динамо» писали, интересовались, как там и что», – заявил Захарян.

    • В августе футболист перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
    • Он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 31 матче.
    • В марте Захаряна впервые вызвали в сборную после трансфера в Испанию.

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    Источник: ТАСС

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