Захарян назвал российского игрока, по которому скучал больше всего

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян после участия в мартовском сборе национальной сборной России рассказал, по кому из футболистов скучал больше всего.
«Из игроков больше всего скучал по Костику [Тюкавину]. Жили вместе на сборах.
Компьютерные игры? Костя – женатый человек, какие ему компьютерные игры. Это я сижу дома, играю.
Никто из российских игроков ко мне не обращался за советом после перехода в «Реал Сосьедад». Просто ребята из «Динамо» писали, интересовались, как там и что», – заявил Захарян.
- В августе футболист перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
- Он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 31 матче.
- В марте Захаряна впервые вызвали в сборную после трансфера в Испанию.