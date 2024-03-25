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    В «Барселоне» определились с будущим Араухо

    Руководство «Барселоны» нацелилось на продление соглашения с защитником Рональдом Араухо, поскольку считает его одним из ключевых игроков команды. В клубе растет уверенность, что это удастся сделать в ближайшее время.

    По данным Mundo Deportivo, когда появилась информация о том, что будущее Араухо в «Барселоне» находится под вопросом, президент клуба Жоан Лапорта связался с игроком и сообщил, что клуб рассчитывает на него и его продажа исключена.

    • Действующий контракт Араухо с «Барселоной» истекает летом 2026 года, сумма отступных составляет 1 миллиард евро.
    • Уругваец провел в этом сезоне за клуб 31 матч и забил 1 гол.

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    Источник: Mundo Deportivo

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