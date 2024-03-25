В «Барселоне» определились с будущим Араухо

Руководство «Барселоны» нацелилось на продление соглашения с защитником Рональдом Араухо, поскольку считает его одним из ключевых игроков команды. В клубе растет уверенность, что это удастся сделать в ближайшее время.

По данным Mundo Deportivo, когда появилась информация о том, что будущее Араухо в «Барселоне» находится под вопросом, президент клуба Жоан Лапорта связался с игроком и сообщил, что клуб рассчитывает на него и его продажа исключена.