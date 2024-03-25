Названа сумма зарплаты, которую «Бавария» предлагает Дэвису

«Бавария» предлагает защитнику Альфонсо Дэвису новый контракт до 2029 года, по которому он будет получать около 14 миллионов евро в года до уплаты налогов. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, игрок и его агенты настаивают на сумме около 20 миллионов евро в год.

Если Дэвис не примет предложение «Баварии», клуб выставит его на продажу предстоящим летом. Мюнхенцы хотят получить ответ от канадца до конца недели.

Отмечается, что «Реал», претендующий на Дэвиса, хочет попытаться как можно сильнее снизить цену за защитника – стартовое предложение мадридцев составит около 50 миллионов евро.