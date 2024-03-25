Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Названа сумма зарплаты, которую «Бавария» предлагает Дэвису

    Названа сумма зарплаты, которую «Бавария» предлагает Дэвису

    «Бавария» предлагает защитнику Альфонсо Дэвису новый контракт до 2029 года, по которому он будет получать около 14 миллионов евро в года до уплаты налогов. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, игрок и его агенты настаивают на сумме около 20 миллионов евро в год.

    Если Дэвис не примет предложение «Баварии», клуб выставит его на продажу предстоящим летом. Мюнхенцы хотят получить ответ от канадца до конца недели.

    Отмечается, что «Реал», претендующий на Дэвиса, хочет попытаться как можно сильнее снизить цену за защитника – стартовое предложение мадридцев составит около 50 миллионов евро.

    • Действующее соглашение Дэвиса с «Баварией» истекает в июне 2025 года.
    • В нынешнем сезоне на счету футболиста 1 гол и 3 передачи в 31 матче за клуб.

    Новости по теме
    Ким недоволен игровым временем в «Баварии» – известно, куда он может уйти 1
    Маттеус предложил «Баварии» нового тренера
    Кейна досрочно отправили в «Баварию» из сборной Англии
    Источник: страница Флориана Плеттенберга в соцсети X

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+