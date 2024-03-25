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    • Полузащитник ЦСКА рассказал о готовности играть за клуб бесплатно

    Полузащитник ЦСКА рассказал о готовности играть за клуб бесплатно

    Иранский полузащитник ЦСКА Амирхоссейн Риванди, пришедший в команду зимой, рассказал о своих впечатлениях от клуба.

    – Зимой в команду перешел алжирский полузащитник Сид Ахмеда Айссауи, который так сильно рвался в ЦСКА, что был готов играть за ноль рублей. У тебя не такая же история?

    – Да, я бы тоже был готов [это] сделать. Деньги для меня не так важны.

    – Какие впечатления от посещения Москвы?

    – Очень холодно (смеется). Непривычно.

    – А от стадиона?

    – Стадион очень хороший, и фанаты просто отличные! Они впечатлили меня.

    – Такие стадионы есть у вас в Иране?

    – Да, у нас тоже есть такие арены.

    • 19-летний Риванди выступает в ЦСКА на правах аренды из клуба КИА.
    • Пока он выходил на поле за красно-синих только в товарищеских матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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