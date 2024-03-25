Полузащитник ЦСКА рассказал о готовности играть за клуб бесплатно

Иранский полузащитник ЦСКА Амирхоссейн Риванди, пришедший в команду зимой, рассказал о своих впечатлениях от клуба.
– Зимой в команду перешел алжирский полузащитник Сид Ахмеда Айссауи, который так сильно рвался в ЦСКА, что был готов играть за ноль рублей. У тебя не такая же история?
– Да, я бы тоже был готов [это] сделать. Деньги для меня не так важны.
– Какие впечатления от посещения Москвы?
– Очень холодно (смеется). Непривычно.
– А от стадиона?
– Стадион очень хороший, и фанаты просто отличные! Они впечатлили меня.
– Такие стадионы есть у вас в Иране?
– Да, у нас тоже есть такие арены.
- 19-летний Риванди выступает в ЦСКА на правах аренды из клуба КИА.
- Пока он выходил на поле за красно-синих только в товарищеских матчах.