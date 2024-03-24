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    • Мостовой высказался о перспективах Антона Миранчука в Европе

    Мостовой высказался о перспективах Антона Миранчука в Европе

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что хавбек «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук может заиграть в клубе из середины таблицы в хорошем европейском чемпионате.

    «Миранчуку надо показывать уровень и в матчах за «Локомотив», если он хочет летом уехать в Европу. В сборной Антон играет намного лучше, чем в матчах за клуб. Как и брат, он талантливый футболист, но что-то Антону мешает стабильно играть на высоком уровне. Могу представить его в хорошем европейском чемпионате, но в клубе из середины таблицы», – сказал Мостовой.

    • 21 марта сборная России дома обыграла Сербию со счетом 4:0. Антон Миранчук открыл счет в матче, реализовав пенальти.
    • В нынешнем сезоне Антон Миранчук провел в РПЛ 19 матчей за «Локомотив», забил 2 мяча и сделал 3 передачи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.03.2024 22:47
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