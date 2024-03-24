Мостовой высказался о перспективах Антона Миранчука в Европе

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что хавбек «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук может заиграть в клубе из середины таблицы в хорошем европейском чемпионате.

«Миранчуку надо показывать уровень и в матчах за «Локомотив», если он хочет летом уехать в Европу. В сборной Антон играет намного лучше, чем в матчах за клуб. Как и брат, он талантливый футболист, но что-то Антону мешает стабильно играть на высоком уровне. Могу представить его в хорошем европейском чемпионате, но в клубе из середины таблицы», – сказал Мостовой.