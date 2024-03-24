Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Президент «Барселоны» назвал условие для сохранения Хави на посту главного тренера

    Президент «Барселоны» назвал условие для сохранения Хави на посту главного тренера

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает, что выигранный трофей в этом сезоне заставит Хави пересмотреть свое решение уйти с поста главного тренера.

    «Мы намерены поговорить в конце сезона. Да, он принял решение, но иногда решения пересматриваются.

    Представьте, если мы выиграем трофей. В таком случае я бы хотел, чтобы Хави продолжил работу», – сказал Лапорта.

    • «Барса» в сезоне-2023/24 остается претендентом на победу в Примере и Лиге чемпионов.
    • В чемпионате каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на 8 очков.
    • В ЛЧ команда встретится в 1/4 финала с «ПСЖ».

    Новости по теме
    Президент «Барселоны» подтвердил интерес к полузащитнику «Наполи»
    Левандовски отклонил 100-миллионное предложение из Саудовской Аравии 4
    «Атлетико» назвал цену на Феликса
    Источник: El Desmarque

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1711287428
    А я думал, что условие, это второе пришествие Христа.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+