Президент «Барселоны» назвал условие для сохранения Хави на посту главного тренера

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает, что выигранный трофей в этом сезоне заставит Хави пересмотреть свое решение уйти с поста главного тренера.
«Мы намерены поговорить в конце сезона. Да, он принял решение, но иногда решения пересматриваются.
Представьте, если мы выиграем трофей. В таком случае я бы хотел, чтобы Хави продолжил работу», – сказал Лапорта.
- «Барса» в сезоне-2023/24 остается претендентом на победу в Примере и Лиге чемпионов.
- В чемпионате каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на 8 очков.
- В ЛЧ команда встретится в 1/4 финала с «ПСЖ».