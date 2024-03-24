Президент «Барселоны» назвал условие для сохранения Хави на посту главного тренера

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает, что выигранный трофей в этом сезоне заставит Хави пересмотреть свое решение уйти с поста главного тренера.

«Мы намерены поговорить в конце сезона. Да, он принял решение, но иногда решения пересматриваются.

Представьте, если мы выиграем трофей. В таком случае я бы хотел, чтобы Хави продолжил работу», – сказал Лапорта.