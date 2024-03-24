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    ЦСКА анонсировал день донора после теракта в «Крокусе»

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, как клуб поможет жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    «Мы постоянно на связи с ФМБА [Федеральным медико-биологическим агентством] – и сегодня, конечно, разговаривали...

    Слава Богу, мы видим сколько людей с первых минут трагедии пришли на помощь. И нам сообщили, что сейчас в донорских центрах достаточно сданной крови.

    Но в вопросе донорства очень нужна регулярность. Поэтому важно сказать, что на «ВЭБ Арене» День Донора проходит каждые три месяца, и ближайший мы проведем 4 апреля, команда там обязательно будет.

    Со многими нашими ребятами, футболистами, обсуждали сегодня сдачу крови, но повторюсь, сейчас наша помощь уже не требуется – и куда важнее в этом вопросе соблюдать ту самую системность и регулярность.

    За последние пару лет к нам на День Донора пришло около 400 человек, и, конечно, мы ждем всех желающих 4 апреля. Чуть позже дадим всю детальную информацию», – заявил Брейдо.

    • Трагедия произошла в пятницу вечером.
    • В результате теракта погибли более 130 человек.
    • 24 марта объявлен днем общенационального траура в России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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