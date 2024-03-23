В «Зените» определились с тем, как помочь жертвам теракта в «Крокусе»

«Зенит» анонсировал помощь людям на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«ФК «Зенит» поможет семьям погибших и пострадавших в страшной трагедии 22 марта.

Сине-бело-голубые объединятся, чтобы поддержать жертв трагических событий, произошедших в Москве.

Все средства от домашнего матча с ФК «Балтика» на «Газпром Арене» ФК «Зенит» направит в помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в подмосковном «Крокусе».

Москва. 22.03. Скорбим...» – говорится в публикации петербургского клуба.