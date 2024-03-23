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    • В «Зените» определились с тем, как помочь жертвам теракта в «Крокусе»

    В «Зените» определились с тем, как помочь жертвам теракта в «Крокусе»

    «Зенит» анонсировал помощь людям на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    «ФК «Зенит» поможет семьям погибших и пострадавших в страшной трагедии 22 марта.

    Сине-бело-голубые объединятся, чтобы поддержать жертв трагических событий, произошедших в Москве.

    Все средства от домашнего матча с ФК «Балтика» на «Газпром Арене» ФК «Зенит» направит в помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в подмосковном «Крокусе».

    Москва. 22.03. Скорбим...» – говорится в публикации петербургского клуба.

    • Трагедия произошла в пятницу вечером.
    • В результате теракта погибли более 130 человек.
    • 24 марта объявлен днем общенационального траура в России.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    23.03.2024 23:41
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    Комментарии (4)
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    Semenycch
    1711227844
    Верное решение! А парно и непарнокопытные, НКВД, Локо и прочие не хотят перевести деньги пострадавшим? Или у московского футбольного стада совесть закончилась?
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