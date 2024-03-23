В «Зените» определились с тем, как помочь жертвам теракта в «Крокусе»

«Зенит» анонсировал помощь людям на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
«ФК «Зенит» поможет семьям погибших и пострадавших в страшной трагедии 22 марта.
Сине-бело-голубые объединятся, чтобы поддержать жертв трагических событий, произошедших в Москве.
Все средства от домашнего матча с ФК «Балтика» на «Газпром Арене» ФК «Зенит» направит в помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в подмосковном «Крокусе».
Москва. 22.03. Скорбим...» – говорится в публикации петербургского клуба.
- Трагедия произошла в пятницу вечером.
- В результате теракта погибли более 130 человек.
- 24 марта объявлен днем общенационального траура в России.