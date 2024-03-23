В субботу, 23 марта, сборная Франции дома сыграет с Германией. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Франция

Сборная Франции в последних пяти матчах выиграла три встречи, по разу сыграла вничью и проиграла, забила 23 гола в ворота соперников и пропустила 6 мячей. Отметим, в национальной команде феерит Килиан Мбаппе. Форвард в 8 играх отличился девятью голами.

Германия

Сборная Германии в последних пяти матчах одержала две победы, еще один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Команда забила и пропустила по 9 голов. Отметим, лучший бомбардир сборной Германии Кай Хаверц. В активе футболиста 4 гола в семи встречах.

Прогноз на матч Франция – Германия

История противостояния команд насчитывает 33 матча. Три последние очные встречи закончились двумя победами сборной Франции и одним выигрышем сборной Германии.

В предстоящей встрече французы – фаворит матча. Команда пребывает в хорошем игровом тонусе, а вот немцы в последних двух матчах потерпели два поражения кряду. Наш прогноз – победа сборной Франции (1.85).