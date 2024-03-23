В субботу, 23 марта, «Ленинградец» дома сыграет с тульским «Арсеналом». Игра состоится в матче 24 тура Первой лиги и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Ленинградец»

Подопечные Сергея Кирьякова обитают в нижней части турнирной таблицы. Команда в 23 матчах выиграла шесть встреч, в шести поединках сыграла вничью и потерпела одиннадцать поражений. Забил клуб 16 голов, а пропустил 28 мячей.

«Ленинградец» в предыдущем матче Первой лиги разгромно уступил «Енисею» (0:4).

Туляки идут на четвертом месте с 40 очками, отстают от лидирующих «Химок» на два балла. «Арсенал» выиграл 10 матчей, в 10 встречах сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Команда забила 28 голов и пропустила 15 мячей.

В предыдущем матче Первой лиги туляки сыграли вничью с астраханским «Волгарем» (0:0).

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Арсенал» Тула

История противостояния команд насчитывает только один матч – в поединке была зафиксирована нулевая ничья.

Гости – фаворит матча, наверняка команда Сторожука возьмет три очка. Наш прогноз – победа «Арсенала» (2.00).