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    • «Ленинградец» – «Арсенал» Тула: прогноз на матч 24 тура Первой лиги, 23 марта

    «Ленинградец» – «Арсенал» Тула: прогноз на матч 24 тура Первой лиги, 23 марта

    В субботу, 23 марта, «Ленинградец» дома сыграет с тульским «Арсеналом». Игра состоится в матче 24 тура Первой лиги и начнется в 15:00 по московскому времени.

    «Ленинградец»

    Подопечные Сергея Кирьякова обитают в нижней части турнирной таблицы. Команда в 23 матчах выиграла шесть встреч, в шести поединках сыграла вничью и потерпела одиннадцать поражений. Забил клуб 16 голов, а пропустил 28 мячей.

    «Ленинградец» в предыдущем матче Первой лиги разгромно уступил «Енисею» (0:4).

    «Арсенал» Тула

    Туляки идут на четвертом месте с 40 очками, отстают от лидирующих «Химок» на два балла. «Арсенал» выиграл 10 матчей, в 10 встречах сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Команда забила 28 голов и пропустила 15 мячей.

    В предыдущем матче Первой лиги туляки сыграли вничью с астраханским «Волгарем» (0:0).

    Прогноз на матч «Ленинградец» – «Арсенал» Тула

    История противостояния команд насчитывает только один матч – в поединке была зафиксирована нулевая ничья.

    Гости – фаворит матча, наверняка команда Сторожука возьмет три очка. Наш прогноз – победа «Арсенала» (2.00).

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    «Ленинградец» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

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