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    • «Очень смешно»: Захарян рассказал об общении с Давидом Сильвой

    «Очень смешно»: Захарян рассказал об общении с Давидом Сильвой

    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сообщил, что уже общался с экс-игроком команды Давидом Сильвой.

    «Видел его пару раз. Как раз занимался индивидуально после болезни. Долго болел. Я бегал, мне было тяжело, и Давид Сильва кричал: «Welcome to Real Sociedad!». Очень смешно. Там всегда такие тяжелые нагрузки, и он меня вот так вот поприветствовал», – сказал Захарян.

    • Россиянин в «Сосьедаде» с августа.
    • Игрок куплен у «Динамо» за 13 миллионов евро.
    • У Захаряна за басков 2 результативных действия.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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