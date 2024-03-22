«Очень смешно»: Захарян рассказал об общении с Давидом Сильвой

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сообщил, что уже общался с экс-игроком команды Давидом Сильвой.

«Видел его пару раз. Как раз занимался индивидуально после болезни. Долго болел. Я бегал, мне было тяжело, и Давид Сильва кричал: «Welcome to Real Sociedad!». Очень смешно. Там всегда такие тяжелые нагрузки, и он меня вот так вот поприветствовал», – сказал Захарян.