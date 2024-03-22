«Ливерпуль» начал переговоры с «Реалом» по Родриго

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс летом может перейти в «Ливерпуль». «Красные» уже связались по поводу игрока с «Мадридом». Ожидается, что «сливочные» запросят за игрока не менее 85 миллионов фунтов (99,5 миллиона евро).

Родриго опасается, что его место в стартовом составе не будет постоянным из-за возможного трансфера в «Реал» Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и перехода Эндрика из «Палмейраса».