«Ливерпуль» начал переговоры с «Реалом» по Родриго

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс летом может перейти в «Ливерпуль». «Красные» уже связались по поводу игрока с «Мадридом». Ожидается, что «сливочные» запросят за игрока не менее 85 миллионов фунтов (99,5 миллиона евро).
Родриго опасается, что его место в стартовом составе не будет постоянным из-за возможного трансфера в «Реал» Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и перехода Эндрика из «Палмейраса».
- Родриго выступает за «Реал» с 2019 года.
- В текущем сезоне нападающий провел за испанский клуб 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 8 результативными передачами.
- Контракт игрока с «Реалом» действует до конца июня 2028 года.