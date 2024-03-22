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    «Ливерпуль» начал переговоры с «Реалом» по Родриго

    Нападающий «Реала» Родриго Гоэс летом может перейти в «Ливерпуль». «Красные» уже связались по поводу игрока с «Мадридом». Ожидается, что «сливочные» запросят за игрока не менее 85 миллионов фунтов (99,5 миллиона евро).

    Родриго опасается, что его место в стартовом составе не будет постоянным из-за возможного трансфера в «Реал» Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и перехода Эндрика из «Палмейраса».

    • Родриго выступает за «Реал» с 2019 года.
    • В текущем сезоне нападающий провел за испанский клуб 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 8 результативными передачами.
    • Контракт игрока с «Реалом» действует до конца июня 2028 года.

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    Источник: страница LFC Transfer Room в соцсети X

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