«Реал» заинтересован в защитнике «Ливерпуля»

«Реал» проявляет интерес к правому защитнику «Ливерпуля» Тренту Александеру-Арнольду. Нынешний срок контракта игрока с «красными» истекает в июне 2025 года.

Контактов между «Реалом» и «Ливерпулем» по поводу возможного трансфера еще не было. В «Мадриде» ценят, что Александер-Арнольд может играть не только на правом фланге защиты, но и в центре обороны, и в центре поля.

К 2025 году Дани Карвахалю будет 33 года, поэтому в «Реале» считают, что наступает идеальный момент для подписания футболиста столь высокого уровня на эту позицию.

Пока неизвестно, каковы намерения Александера-Арнольда. «Ливерпуль» же попробует продлить с ним контракт, учитывая, что он воспитанник клуба и один из самых важных игроков в составе.

За ситуацией вокруг англичанина также следят несколько европейских клубов.