«Реал» заинтересован в защитнике «Ливерпуля»

«Реал» проявляет интерес к правому защитнику «Ливерпуля» Тренту Александеру-Арнольду. Нынешний срок контракта игрока с «красными» истекает в июне 2025 года.
Контактов между «Реалом» и «Ливерпулем» по поводу возможного трансфера еще не было. В «Мадриде» ценят, что Александер-Арнольд может играть не только на правом фланге защиты, но и в центре обороны, и в центре поля.
К 2025 году Дани Карвахалю будет 33 года, поэтому в «Реале» считают, что наступает идеальный момент для подписания футболиста столь высокого уровня на эту позицию.
Пока неизвестно, каковы намерения Александера-Арнольда. «Ливерпуль» же попробует продлить с ним контракт, учитывая, что он воспитанник клуба и один из самых важных игроков в составе.
За ситуацией вокруг англичанина также следят несколько европейских клубов.
- В этом сезоне Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль 29 матчей, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.
- Из-за травмы он не выходил на поле с 10 февраля.