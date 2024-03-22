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    «Реал» заинтересован в защитнике «Ливерпуля»

    «Реал» проявляет интерес к правому защитнику «Ливерпуля» Тренту Александеру-Арнольду. Нынешний срок контракта игрока с «красными» истекает в июне 2025 года.

    Контактов между «Реалом» и «Ливерпулем» по поводу возможного трансфера еще не было. В «Мадриде» ценят, что Александер-Арнольд может играть не только на правом фланге защиты, но и в центре обороны, и в центре поля.

    К 2025 году Дани Карвахалю будет 33 года, поэтому в «Реале» считают, что наступает идеальный момент для подписания футболиста столь высокого уровня на эту позицию.

    Пока неизвестно, каковы намерения Александера-Арнольда. «Ливерпуль» же попробует продлить с ним контракт, учитывая, что он воспитанник клуба и один из самых важных игроков в составе.

    За ситуацией вокруг англичанина также следят несколько европейских клубов.

    • В этом сезоне Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль 29 матчей, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.
    • Из-за травмы он не выходил на поле с 10 февраля.

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    Источник: Relevo

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