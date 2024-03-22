Лапорта заявил о желании оставить Хави в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сказал, что может попросить главного тренера команды Хави остаться в клубе.
– Вы бы хотели, чтобы Хави остался?
– Да, и он уже знает об этом. Я спрашивал у него, не передумает ли он, но я видел, как на его лице отражалось то колоссальное давление, что он испытывал. Поэтому я посоветовал ему расслабиться, раз он так реагирует.
Посмотрим. Не нужно на нас давить, тем более на данный момент такой ход [с объявлением об уходе] сработал.
– То есть вы не исключаете, что попросите его остаться?
– Это будет зависеть от итогов сезона, он уже знает об этом. И он хочет добиться успеха.
- Ранее Хави заявил об уходе из «благураны» по окончании сезона.
- После 29 туров Ла Лиги каталонцы занимают 2-е место, отставая от «Реала» на 8 очков
- Команда также продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где в 1/4 финала встретится с «ПСЖ».