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    Лапорта заявил о желании оставить Хави в «Барселоне»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сказал, что может попросить главного тренера команды Хави остаться в клубе.

    – Вы бы хотели, чтобы Хави остался?

    – Да, и он уже знает об этом. Я спрашивал у него, не передумает ли он, но я видел, как на его лице отражалось то колоссальное давление, что он испытывал. Поэтому я посоветовал ему расслабиться, раз он так реагирует.

    Посмотрим. Не нужно на нас давить, тем более на данный момент такой ход [с объявлением об уходе] сработал.

    – То есть вы не исключаете, что попросите его остаться?

    – Это будет зависеть от итогов сезона, он уже знает об этом. И он хочет добиться успеха.

    • Ранее Хави заявил об уходе из «благураны» по окончании сезона.
    • После 29 туров Ла Лиги каталонцы занимают 2-е место, отставая от «Реала» на 8 очков
    • Команда также продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где в 1/4 финала встретится с «ПСЖ».

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    Источник: Mundo Deportivo

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