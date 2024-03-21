Тюкавин высказался о прошлогодней безголевой серии

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал неудачный период в первой части сезона-2023/24.

Безголевая серия динамовца длилась с 6 августа по 29 октября 2023 года.

Несмотря на длительный период без забитых мячей, нападающий отличился уже 10 раз в этом сезоне.

«Серия без забитых мячей? Да, было такое, что я долго не мог забить. Делал голевые передачи, но, понятное дело, от форварда ждут в первую очередь голов.

Имел много моментов в каждом матче, но мяч, что называется, не шeл в ворота. Даже не знаю, почему так. Может, это был мне знак подумать над своими действиями, отношением к футболу.

Хорошо, что удалось переломить неудачный ход событий. Многие мне помогали в этом. Я и сам делал всe возможное: часто оставался после тренировок, работал над завершением», – рассказал Тюкавин.