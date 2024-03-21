В Испании определились с дисквалификацией Хави

Стало известно, сколько матчей пропустит главный тренер «Барселоны» Хави.

Его дисквалифицировали за удаление, полученное в матче с «Атлетико» (3:0) в прошедшее воскресенье.

Хави наказали красной карточкой за споры с судьями в конце первого тайма.

Тренер «Барсы» получил двухматчевую дисквалификацию. Таково решение комитета по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации.

Хави не сможет руководить командой в играх с «Лас-Пальмасом» и «Кадисом», зато вернется на скамейку запасных в Эль Класико.