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    В Испании определились с дисквалификацией Хави

    Стало известно, сколько матчей пропустит главный тренер «Барселоны» Хави.

    Его дисквалифицировали за удаление, полученное в матче с «Атлетико» (3:0) в прошедшее воскресенье.

    Хави наказали красной карточкой за споры с судьями в конце первого тайма.

    Тренер «Барсы» получил двухматчевую дисквалификацию. Таково решение комитета по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации.

    Хави не сможет руководить командой в играх с «Лас-Пальмасом» и «Кадисом», зато вернется на скамейку запасных в Эль Класико.

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    Источник: Cope

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