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    • Сафонов объяснил, почему не перейдет из «Краснодара» в другой клуб РПЛ

    Сафонов объяснил, почему не перейдет из «Краснодара» в другой клуб РПЛ

    Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов не видит смысла в смене команды внутри России.

    «Я не вижу смысла уходить из «Краснодара» – это мой дом, место, где я вырос. Не вижу смысла менять клуб в России, потому что российский футбол – это «Краснодар». Для меня это так на данный момент. Не вижу других вариантов.

    Любое хорошее предложение из Европы должно рассматриваться. Если будут предложения, будем думать по мере их поступления», – заявил 25-летний вратарь.

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • Он продлил контракт с клубом до 2029 года.
    • В этом сезоне голкипер пропустил 15 голов в 20 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:41
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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1711022470
    Опять -таки , собственного барбера тащить с собой вельми накладно .. Если не зело даже .
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    Skull_Boy
    1711023294
    Многие так кричали и только как помахали бумажкой драпали только так
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    DVOK68
    1711023971
    Ну,раз объяснил,то ладно.
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