Сафонов объяснил, почему не перейдет из «Краснодара» в другой клуб РПЛ

Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов не видит смысла в смене команды внутри России.
«Я не вижу смысла уходить из «Краснодара» – это мой дом, место, где я вырос. Не вижу смысла менять клуб в России, потому что российский футбол – это «Краснодар». Для меня это так на данный момент. Не вижу других вариантов.
Любое хорошее предложение из Европы должно рассматриваться. Если будут предложения, будем думать по мере их поступления», – заявил 25-летний вратарь.
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- Он продлил контракт с клубом до 2029 года.
- В этом сезоне голкипер пропустил 15 голов в 20 матчах.