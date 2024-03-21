Сафонов объяснил, почему не перейдет из «Краснодара» в другой клуб РПЛ

Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов не видит смысла в смене команды внутри России.

«Я не вижу смысла уходить из «Краснодара» – это мой дом, место, где я вырос. Не вижу смысла менять клуб в России, потому что российский футбол – это «Краснодар». Для меня это так на данный момент. Не вижу других вариантов.

Любое хорошее предложение из Европы должно рассматриваться. Если будут предложения, будем думать по мере их поступления», – заявил 25-летний вратарь.