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    • В РФС высказались по поводу возможного конфликта интересов: «Нет ни одного решения, которое союз принял в пользу «Зенита»

    В РФС высказались по поводу возможного конфликта интересов: «Нет ни одного решения, которое союз принял в пользу «Зенита»

    Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о возможном конфликте интересов Александра Дюкова, который совмещает пост президента РФС и руководящую должность в «Газпром нефти».

    – Вы как раз ушли из «Зенита», а у Дюкова другая ситуация. Он одновременно является президентом РФС и одним из действующих руководителей «Газпрома». Не считаете, что это тоже конфликт интересов? Например, РФС в неоднозначной ситуации выбрал стадион в Питере для матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком». Решение, возможно, правильное, но из-за затянутых сроков и должностей Дюкова получилось скандально.

    – Посмотрите на заявление Леонида Федуна в 2019 году после выборов президента РФС. Владелец «Спартака» сказал, что, зная Александра Валерьевича, он уверен, что для него частная и публичная работа – две абсолютно разные вещи.

    По стадиону было принято очевидное решение, с которым потом согласились все. Клубы-участники, РФС и РПЛ как организаторы заработали на Суперкубке 162 млн рублей против 26 млн за год до этого. При этом финал Кубка России игрался дважды подряд в «Лужниках», и есть клубы, которые говорят о заговоре уже в пользу московских команд. Мы объясняем, что «Лужники» – это национальный стадион. И это, кстати, идет от города, который южнее Москвы, а не севернее.

    Нет ни одного решения, которое РФС принял в пользу «Зенита» или какого-то иного клуба. Для нас перед буквой закона все равны.

    • Дюков возглавляет РФС с 2019 года.
    • Он является генеральным директором ПАО «Газпром нефть», более 95% акций которого принадлежит ПАО «Газпром».
    • ПАО «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (14)
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    Skull_Boy
    1711007879
    Ххахаахаххахахах, да да да
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    Алексей З
    1711008477
    Все клубы сидят на госденьгах, у Галицкого бизнес "отжали", ну и кто рот откроет ? Всё примается единогласно или 87,8 % нарисуют. Какие уж тут конфликты интересов ? Лимит отменять не будут , а то в некоторых командах с россиянами беда , по просьбе трудящихся ?
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    TIMOTHY
    1711008480
    Не понимаю такого внимания к нашему чемпиону! Зенит самый сильный клуб и без вариков! Денег много тратит ,так это другая тема и о ней и говорите а не про ерунду
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    Plyash
    1711008637
    Митрофанов,среди твоих предков евреев,часом,не было?
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    SLADE2019
    1711008782
    Эка он как пафосно заговорил! Буква закона превыше всего. Белыми нитками, да по черной материи, вот как это называется. Приплел Федуна, как будто это для кого то авторитетное мнение. Немытым надо больше чемпионств, чем у Спартака, к этому все должно прийти. Ладно бы эта вся свистопляска хоть как то футбол развивала. Хотя о чем это я, кому это все нужно?
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    Дубина
    1711011528
    Стыдно за блохастый аля-бзянит!))))
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    spam2009
    1711012824
    Все решения приняты против всех остальных))
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