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    • Захарян объяснил, из-за чего отличается атмосфера на стадионах в Испании и России

    Захарян объяснил, из-за чего отличается атмосфера на стадионах в Испании и России

    Полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян рассказал о своей жизни в Сан-Себастьяне.

    – Как вам вообще Испания? Принял ли вас Сан-Себастьян?

    – Я думаю, да, потому что легко там все давалось в плане жизни. Например, нашли знакомых русских ребят, подружились. Погода – кайф!

    – Менталитет?

    – Люди мне нравятся, все вежливые, добрые.

    – В команде друзей уже завели?

    – Прямо друзей нет. Но все очень хорошие ребята, когда угодно можем увидеться, время провести.

    – Насколько отличается атмосфера на стадионах в Испании и России?

    – До внедрения карты болельщика не сильно отличалась. Но после, конечно, небо и земля. Там люди живут футболом, на улице тебя любой взрослый человек может узнать, хотя думаешь, что он уже и не особо увлекается футболом. Каждый матч у нас – это 30-35 тысяч на стадионе. Большая разница.

    • Захарян провел в этом сезоне 31 матч за клуб из Сан-Себастьяна, забил 1 гол, сделал 1 передачу.
    • Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года.
    • Со второй половины сезона-2022/23 паспорта болельщиков обязательны для посещения стадионов всех 16 команд в РПЛ.

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    Источник: РИА Новости

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    Сегодня, 10:14
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