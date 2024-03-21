Захарян объяснил, из-за чего отличается атмосфера на стадионах в Испании и России

Полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян рассказал о своей жизни в Сан-Себастьяне.
– Как вам вообще Испания? Принял ли вас Сан-Себастьян?
– Я думаю, да, потому что легко там все давалось в плане жизни. Например, нашли знакомых русских ребят, подружились. Погода – кайф!
– Менталитет?
– Люди мне нравятся, все вежливые, добрые.
– В команде друзей уже завели?
– Прямо друзей нет. Но все очень хорошие ребята, когда угодно можем увидеться, время провести.
– Насколько отличается атмосфера на стадионах в Испании и России?
– До внедрения карты болельщика не сильно отличалась. Но после, конечно, небо и земля. Там люди живут футболом, на улице тебя любой взрослый человек может узнать, хотя думаешь, что он уже и не особо увлекается футболом. Каждый матч у нас – это 30-35 тысяч на стадионе. Большая разница.
- Захарян провел в этом сезоне 31 матч за клуб из Сан-Себастьяна, забил 1 гол, сделал 1 передачу.
- Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года.
- Со второй половины сезона-2022/23 паспорта болельщиков обязательны для посещения стадионов всех 16 команд в РПЛ.