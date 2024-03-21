Захарян рассказал об адаптации в «Сосьедаде»

Полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян рассказал о своих успехах в изучении испанского языка.

– Полностью адаптировались в «Реал Сосьедад»?

– В команде, думаю, да, уже хорошо, а вот язык еще нужно подучить и тогда уже будет адаптация на сто процентов.

– С репетиторами занимаетесь?

– Три раза в неделю по часу-полтора.

– Сложно?

– Да не, на самом деле испанский легко дается. Но все равно нужно серьезные усилия прикладывать, чтобы выучить его.

– Пока общаетесь на английском?

– В большей степени, да. Но уже пытаюсь что-то на испанском говорить.