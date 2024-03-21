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    Захарян рассказал об адаптации в «Сосьедаде»

    Полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян рассказал о своих успехах в изучении испанского языка.

    – Полностью адаптировались в «Реал Сосьедад»?

    – В команде, думаю, да, уже хорошо, а вот язык еще нужно подучить и тогда уже будет адаптация на сто процентов.

    – С репетиторами занимаетесь?

    – Три раза в неделю по часу-полтора.

    – Сложно?

    – Да не, на самом деле испанский легко дается. Но все равно нужно серьезные усилия прикладывать, чтобы выучить его.

    – Пока общаетесь на английском?

    – В большей степени, да. Но уже пытаюсь что-то на испанском говорить.

    • Захарян провел в этом сезоне 31 матч за клуб из Сан-Себастьяна, забил 1 гол, сделал 1 передачу.
    • 20-летний футболист в последний раз играл за сборную России 23 марта 2023 года против Ирана.

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    Источник: РИА Новости

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