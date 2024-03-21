Захарян рассказал об адаптации в «Сосьедаде»

Полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян рассказал о своих успехах в изучении испанского языка.
– Полностью адаптировались в «Реал Сосьедад»?
– В команде, думаю, да, уже хорошо, а вот язык еще нужно подучить и тогда уже будет адаптация на сто процентов.
– С репетиторами занимаетесь?
– Три раза в неделю по часу-полтора.
– Сложно?
– Да не, на самом деле испанский легко дается. Но все равно нужно серьезные усилия прикладывать, чтобы выучить его.
– Пока общаетесь на английском?
– В большей степени, да. Но уже пытаюсь что-то на испанском говорить.
- Захарян провел в этом сезоне 31 матч за клуб из Сан-Себастьяна, забил 1 гол, сделал 1 передачу.
- 20-летний футболист в последний раз играл за сборную России 23 марта 2023 года против Ирана.