«Удинезе» выплатил ЦСКА всю сумму за трансфер Бийола

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что «Удинезе» закрыл долг по трансферу словенского защитника Яки Бийола из ЦСКА.

«Долг «Удинезе» за трансфер Яки Бийола перед нами целиком закрыт, итальянским клубом выплачена вся сумма трансфера. Важно также отметить, что в рамках найденных клубами решений были закрыты, в свою очередь, и все наши финансовые обязательства по Роше и Мойзесу, которые ранее оставались открытыми перед нашими португальскими и бразильскими партнерами.

На сегодняшний день ключевым «камнем преткновения» для нас является лишь дело Влашича. Однако сейчас мы находимся в плотном контакте с юристами «Вест Хэма» и можем полагать, что после положительного для нас решения футбольного трибунала ФИФА сейчас обе стороны должны быть заинтересованы в разрешении спора во внесудебном порядке», – написал Брейдо.