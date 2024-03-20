Хлусевич рассказал о желании поиграть в Европе

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич сказал, что ему было бы интересно попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.
«Мне европейское будущее интересно, конечно. С нашими футболистами из зарубежных клубов еще не удалось пообщаться, потому что на момент записи они не доехали до сборной. Но, возможно, еще получится поговорить, пообщаться по этому поводу», – сказал Хлусевич.
- Хлусевич выступает за «Спартак» с января 2022 года.
- В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел за красно-белых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.