Захарян оценил свою неизменную трансферную стоимость

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян, ранее выступавший за «Динамо», пошутил по поводу своей стоимости на Transfermarkt.
- Российского футболиста оценивают в 15 миллионов евро.
- Этот показатель не меняется с июня 2022 года.
«Почему не подорожал? Не знаю. Хорошо, что не пошел вниз.
А по курсу – получается, что подорожал. Так что нормально», – сказал Захарян.
- Хавбек перешел в «Реал Сосьедад» в августе прошлого года.
- У него 1 гол и 1 ассист в 31 матче.
- Сейчас Захарян находится в Москве, где готовится к играм сборной России против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).