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    Захарян оценил свою неизменную трансферную стоимость

    Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян, ранее выступавший за «Динамо», пошутил по поводу своей стоимости на Transfermarkt.

    • Российского футболиста оценивают в 15 миллионов евро.
    • Этот показатель не меняется с июня 2022 года.

    «Почему не подорожал? Не знаю. Хорошо, что не пошел вниз.

    А по курсу – получается, что подорожал. Так что нормально», – сказал Захарян.

    • Хавбек перешел в «Реал Сосьедад» в августе прошлого года.
    • У него 1 гол и 1 ассист в 31 матче.
    • Сейчас Захарян находится в Москве, где готовится к играм сборной России против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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