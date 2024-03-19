Захарян оценил свою неизменную трансферную стоимость

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян, ранее выступавший за «Динамо», пошутил по поводу своей стоимости на Transfermarkt.

Российского футболиста оценивают в 15 миллионов евро.

Этот показатель не меняется с июня 2022 года.

«Почему не подорожал? Не знаю. Хорошо, что не пошел вниз.

А по курсу – получается, что подорожал. Так что нормально», – сказал Захарян.