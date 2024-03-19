Захарян назвал экс-партнеров по «Динамо», с которыми продолжает общаться

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян, ранее выступавший за «Динамо», ответил, с кем из бывших одноклубников он остается на связи.

«Тюкавин, Гладышев, Плиев, Шиманьски. У нас есть группа в WhatsApp, мы общаемся часто, иногда делаем групповой видеозвонок. Остаемся на связи», – сказал Захарян.