Захарян назвал экс-партнеров по «Динамо», с которыми продолжает общаться

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян, ранее выступавший за «Динамо», ответил, с кем из бывших одноклубников он остается на связи.
«Тюкавин, Гладышев, Плиев, Шиманьски. У нас есть группа в WhatsApp, мы общаемся часто, иногда делаем групповой видеозвонок. Остаемся на связи», – сказал Захарян.
- Хавбек перешел в «Реал Сосьедад» в августе прошлого года.
- У него 1 гол и 1 ассист в 31 матче.
- Сейчас Захарян находится в Москве, где готовится к играм сборной России против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).