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    • Захарян назвал экс-партнеров по «Динамо», с которыми продолжает общаться

    Захарян назвал экс-партнеров по «Динамо», с которыми продолжает общаться

    Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян, ранее выступавший за «Динамо», ответил, с кем из бывших одноклубников он остается на связи.

    «Тюкавин, Гладышев, Плиев, Шиманьски. У нас есть группа в WhatsApp, мы общаемся часто, иногда делаем групповой видеозвонок. Остаемся на связи», – сказал Захарян.

    • Хавбек перешел в «Реал Сосьедад» в августе прошлого года.
    • У него 1 гол и 1 ассист в 31 матче.
    • Сейчас Захарян находится в Москве, где готовится к играм сборной России против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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