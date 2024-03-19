Орлов высказался о шансах «Динамо» на чемпионство

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал участие «Динамо» в чемпионской гонке РПЛ.

«Выглядит ли «Динамо» командой, которая до финишной черты может конкурировать с «Зенитом»? Почему с «Зенитом»? Они будут бороться за золотые медали.

Мы не знаем, кто ещe может бороться, и поэтому так не надо говорить, что все должны тянуться до «Зенита». Нет-нет, «Зенит» неизвестно как сам будет играть.

А концовка была валидольная, сейчас «Динамо. Три центральных защитника, пять защитников устроил в конце Семак, спасая очки. То есть всe очень такое в игре непостоянное, а «Динамо»…

Ну, я всe-таки слышал фразу из уст Марцела Лички, он сказал, что «Зенит» нас переиграл по всем статьям, это признание. И вот эти коридоры, которые были, особенно в первом тайме, для Кассьерры и для Мостового, ну, это же просчeт тактический.

То есть было куда бежать, надо было только хорошо реализовывать и делать туда передачи», – сказал Орлов, упомянувший встречу «Зенита» и «Динамо» (2:0) в Фонбет Кубке России на прошлой неделе.