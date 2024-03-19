Захарян сравнил российских и испанских болельщиков

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сравнил болельщиков в Испании и России.

«Чувствую, что в клубе от меня ждут большего. И в России тоже люди ждут. Но на меня это никогда не давило и не давит сейчас. Я спокойно к этому отношусь. Конечно, болельщики в таком клубе требовательные, но я еще не сталкивался с какой-то ненавистью или негативом. Все дружелюбные, все поддерживают. Все отлично в этом плане.

Думаю, в России больше любят тебя поругать, а тут больше поддержки. Мне так кажется», – сказал Захарян.