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    • Клуб Басты расторг контракт с футболистом, которого уличили в мошенничестве

    Клуб Басты расторг контракт с футболистом, которого уличили в мошенничестве

    Ростовский СКА прекратил сотрудничество с Анатолием Тарасенко, который присоединился к команде только 6 марта.

    «Уважаемые болельщики! В средствах массовой информации появились негативные новости об Анатолии Тарасенко, которые омрачают доброе имя нашего клуба.

    Несколько недель назад мы заявили Анатолия как нового игрока СКА Ростов-на-Дону. Но в связи со сложившейся ситуацией мы приняли решение аннулировать наш контракт. Подобные действия недопустимы.

    Мы дорожим репутацией нашего родного клуба СКА Ростов-на-Дону и репутацией Winline Медийной футбольной лиги!» – говорится в заявлении клуба.

    • Тарасенко – автор проекта «Толя о футболе».
    • До 2018 года воспитанник «Динамо» выступал на профессиональном уровне.
    • В последние годы он тренировал детские команды и собирал с родителей деньги для поездок на турниры.
    • Выяснилось, что полученные средства Тарасенко проигрывал на ставках. Сейчас он начал лечение от игорной зависимости.

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    Источник: телеграм-канал «СКА-Ростова»

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