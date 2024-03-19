Клуб Басты расторг контракт с футболистом, которого уличили в мошенничестве

Ростовский СКА прекратил сотрудничество с Анатолием Тарасенко, который присоединился к команде только 6 марта.
«Уважаемые болельщики! В средствах массовой информации появились негативные новости об Анатолии Тарасенко, которые омрачают доброе имя нашего клуба.
Несколько недель назад мы заявили Анатолия как нового игрока СКА Ростов-на-Дону. Но в связи со сложившейся ситуацией мы приняли решение аннулировать наш контракт. Подобные действия недопустимы.
Мы дорожим репутацией нашего родного клуба СКА Ростов-на-Дону и репутацией Winline Медийной футбольной лиги!» – говорится в заявлении клуба.
- Тарасенко – автор проекта «Толя о футболе».
- До 2018 года воспитанник «Динамо» выступал на профессиональном уровне.
- В последние годы он тренировал детские команды и собирал с родителей деньги для поездок на турниры.
- Выяснилось, что полученные средства Тарасенко проигрывал на ставках. Сейчас он начал лечение от игорной зависимости.