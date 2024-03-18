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    Петржела раскритиковал Дзюбу

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об участии Артема Дзюбы в медийных шоу.

    • Сейчас форвард «Локомотива» участвует в шоу «Прятки» на СТС.
    • Он прятался в мусорном баке и под стулом вахтерши в библиотеке.
    • У 35-летнего Дзюбы нет голевых действий после возобновления сезона.

    «Дзюба снимается в шоу, где надо прятаться? Видимо, ему понравилась эта роль и теперь он играет в прятки на футбольном поле.

    У Дзюбы на первом месте шоу, а не футбол – об этом говорит его результативность. Но после завершения карьеры Артем точно не пропадет, потому что он популярен в России», – заявил Петржела.

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    Источник: «РБ Спорт»

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