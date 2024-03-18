Петржела раскритиковал Дзюбу

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об участии Артема Дзюбы в медийных шоу.

Сейчас форвард «Локомотива» участвует в шоу «Прятки» на СТС.

Он прятался в мусорном баке и под стулом вахтерши в библиотеке.

У 35-летнего Дзюбы нет голевых действий после возобновления сезона.

«Дзюба снимается в шоу, где надо прятаться? Видимо, ему понравилась эта роль и теперь он играет в прятки на футбольном поле.

У Дзюбы на первом месте шоу, а не футбол – об этом говорит его результативность. Но после завершения карьеры Артем точно не пропадет, потому что он популярен в России», – заявил Петржела.