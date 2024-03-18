На бывшей базе «Факела» обнаружили взрывчатку

Бывшая база «Факела» была на грани взрыва.

«Взрывное устройство обнаружено на бывшей тренировочной базе футбольного клуба «Факел» в Воронеже.

Обломки беспилотника и взрывное устройство были обнаружены на базе на Кленовой улице утром 15 марта. На место были вызваны сотрудники спецслужб и Росгвардии. Взрывчатка была разминирована и изъята.

Раньше на этой базе тренировались футболисты «Факела», но некоторое время назад переехали в другое место, а в 2023 году местные власти приняли решение провести на ней капремонт», – сообщил источник.