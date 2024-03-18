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    На бывшей базе «Факела» обнаружили взрывчатку

    Бывшая база «Факела» была на грани взрыва.

    «Взрывное устройство обнаружено на бывшей тренировочной базе футбольного клуба «Факел» в Воронеже.

    Обломки беспилотника и взрывное устройство были обнаружены на базе на Кленовой улице утром 15 марта. На место были вызваны сотрудники спецслужб и Росгвардии. Взрывчатка была разминирована и изъята.

    Раньше на этой базе тренировались футболисты «Факела», но некоторое время назад переехали в другое место, а в 2023 году местные власти приняли решение провести на ней капремонт», – сообщил источник.

    • «Факел» идет в РПЛ 11-м.
    • В последнем матче воронежцы обыграли на выезде «Спартак» (2:0).
    • Воронежцы в РПЛ с 2022 года.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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