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    • Смородская ответила, хочет ли у кого-то в футболе попросить прощения

    Смородская ответила, хочет ли у кого-то в футболе попросить прощения

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила в Прощеное воскресенье, что ей в футболе не у кого просить прощения.

    – Есть ли в российском футболе люди, у которых вы хотели бы попросить прощения?

    – Пожалуй, нет таких людей. Я ни перед кем не виновата.

    Зарема Салихова? У меня с ней конфликта не было. Это Зареме что-то не понравилось. Я ее никак не обижала, а просто процитировала.

    • Смородская возглавляла «Локо» в 2010-2016 годах.
    • При ней клуб выиграл Кубок России.
    • До «Локомотива» Смородская работала в системе спортобщества ЦСКА.

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    Источник: Sport24

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    18.03.2024 09:55
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1710745386
    Типа, пацаны не извиняются. Видать, не чушпанка Ольга. )))
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    ...уефан
    1710747127
    ...не хило было бы перед болелами Локо извиниться...
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