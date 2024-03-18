Смородская ответила, хочет ли у кого-то в футболе попросить прощения

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила в Прощеное воскресенье, что ей в футболе не у кого просить прощения.

– Есть ли в российском футболе люди, у которых вы хотели бы попросить прощения?

– Пожалуй, нет таких людей. Я ни перед кем не виновата.

Зарема Салихова? У меня с ней конфликта не было. Это Зареме что-то не понравилось. Я ее никак не обижала, а просто процитировала.