Смородская ответила, хочет ли у кого-то в футболе попросить прощения

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила в Прощеное воскресенье, что ей в футболе не у кого просить прощения.
– Есть ли в российском футболе люди, у которых вы хотели бы попросить прощения?
– Пожалуй, нет таких людей. Я ни перед кем не виновата.
Зарема Салихова? У меня с ней конфликта не было. Это Зареме что-то не понравилось. Я ее никак не обижала, а просто процитировала.
- Смородская возглавляла «Локо» в 2010-2016 годах.
- При ней клуб выиграл Кубок России.
- До «Локомотива» Смородская работала в системе спортобщества ЦСКА.