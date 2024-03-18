В понедельник, 18 марта, в матче 23 тура Первой лиги тульский «Арсенал» дома сыграет с астраханским «Волгарем». Поединок начнут в 18:00 по московскому времени.

«Арсенал»

Туляки с 39 очками идут на третьем месте в турнирной таблице. Команда выиграла 10 матчей, в 9 поединках сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Подопечные Александра Сторожука забили 28 голов и пропустили 15 мячей. Отметим, от первой строчки команду отделяют три балла.

«Волгарь»

Астраханцы – явный аутсайдер Первой лиги. Команда имеет в своем активе 20 очков, 4 выигранных матча, 8 ничьих и 10 поражений. «Волгарь» забил 18 голов и пропустил 29 мячей.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Волгарь»

В трех последних очных встречах дважды выигрывал тульский «Арсенал», в одной игре была зафиксирована ничья. Туляки демонстрируют неплохую форму, команда входит в число лидеров и наверняка сделает все, чтобы набрать 3 очка у себя дома в матче с аутсайдером. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.51).