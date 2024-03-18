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    • «Арсенал» – «Волгарь»: прогноз на матч 23 тура Первой лиги 18 марта

    «Арсенал» – «Волгарь»: прогноз на матч 23 тура Первой лиги 18 марта

    В понедельник, 18 марта, в матче 23 тура Первой лиги тульский «Арсенал» дома сыграет с астраханским «Волгарем». Поединок начнут в 18:00 по московскому времени.

    «Арсенал»

    Туляки с 39 очками идут на третьем месте в турнирной таблице. Команда выиграла 10 матчей, в 9 поединках сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Подопечные Александра Сторожука забили 28 голов и пропустили 15 мячей. Отметим, от первой строчки команду отделяют три балла.

    «Волгарь»

    Астраханцы – явный аутсайдер Первой лиги. Команда имеет в своем активе 20 очков, 4 выигранных матча, 8 ничьих и 10 поражений. «Волгарь» забил 18 голов и пропустил 29 мячей.

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Волгарь»

    В трех последних очных встречах дважды выигрывал тульский «Арсенал», в одной игре была зафиксирована ничья. Туляки демонстрируют неплохую форму, команда входит в число лидеров и наверняка сделает все, чтобы набрать 3 очка у себя дома в матче с аутсайдером. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.51).

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    Источник: «Бомбардир»

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