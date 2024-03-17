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    • Карпин разрешал игрокам «Армавира» выпивать по две кружки пива после матчей

    Карпин разрешал игрокам «Армавира» выпивать по две кружки пива после матчей

    Бывший игрок «Армавира» Василий Павлов признался, что главный тренер сборной России Валерий Карпин разрешал футболистам пить пиво после игр.

    Карпин тренировал «Торпедо» Армавир в сезоне-2015/16.

    «После каждой игры мы собирались в ресторане – и игроки, и тренеры, с семьями. Карпин говорил: «Иначе вы же все равно разбежитесь по кучкам и напьетесь. Хочу, чтоб вы видели: я здесь, я с вами, я не против расслабления после пиковых нагрузок».

    Сам Карпин не пил, я такого за ним не замечал. Курил – да. Но он в бешеном порядке. Посмотрите на него: ему уже 55 исполнилось, а он выглядит лет на 40. Я тоже к такому стремлюсь, он для меня – пример для подражания», – сказал Павлов.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    17.03.2024 23:21
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    Комментарии (1)
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    Айболид
    1710707469
    Кружки разные бывают , как и крепость пива .
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