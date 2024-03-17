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    • Тороп рассказал, сколько дней не мыл руки после знакомства с Акинфеевым

    Тороп рассказал, сколько дней не мыл руки после знакомства с Акинфеевым

    Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о знакомстве с партнером Игорем Акинфеевым.

    – Ты правда не мыл руки с мылом, когда в восемь лет познакомился с Акинфеевым?

    – Абсолютно. Два дня точно не мыл. У Игоря в тот день была предыгровая тренировка перед «Спартаком», который ЦСКА в итоге победил 3:0.

    – Что тебя заставило так отнестись к Акинфееву?

    – Это великий вратарь. К тому времени он выиграл Кубок УЕФА, бронзу Евро-2008, уже был плей-офф Лиги чемпионов со Слуцким. Большая фигура в масштабе России.

    – Самый ценный совет от Игоря?

    – Акинфеев его не произносил, но я сам воспринял: можно быть простым человеком и все равно достигать своих целей. В ЦСКА все простые, классные ребята, и вот с Акинфеевым тоже очень легко. Благодаря этому и тренировка идет свободно, и каждый момент душевный. Мы и вне поля с Игорем общаемся, и это очень кайфово.

    – Как тебя прозвал Акинфеев?

    – Пингвином. Это еще от Сергея Ивановича [Овчинникова] пошло, а Игорь подхватил. Я тогда был скованным внутри, стеснялся. Вот и ходить любил скованно – как пингвин. Сейчас меня так никто не называет.

    • 20-летний Тороп стоит 800 тысяч евро.
    • У него 21 матч за ЦСКА, 16 пропущенных голов.
    • У Торопа контракт до 2026 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    ZAITZEFF2011
    1710672153
    Статья не полная. Что ещё и сколько лет не мыл Тороп не написано. Тема не раскрыта.
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    DMитрий
    1710672604
    А вот девушки, которые были у Игоря вне супруги, прочитали и... - вот я дура зубы почистила через неделю!
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    baggio80
    1710677167
    Дебил
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