Тороп рассказал, сколько дней не мыл руки после знакомства с Акинфеевым

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о знакомстве с партнером Игорем Акинфеевым.

– Ты правда не мыл руки с мылом, когда в восемь лет познакомился с Акинфеевым?

– Абсолютно. Два дня точно не мыл. У Игоря в тот день была предыгровая тренировка перед «Спартаком», который ЦСКА в итоге победил 3:0.

– Что тебя заставило так отнестись к Акинфееву?

– Это великий вратарь. К тому времени он выиграл Кубок УЕФА, бронзу Евро-2008, уже был плей-офф Лиги чемпионов со Слуцким. Большая фигура в масштабе России.

– Самый ценный совет от Игоря?

– Акинфеев его не произносил, но я сам воспринял: можно быть простым человеком и все равно достигать своих целей. В ЦСКА все простые, классные ребята, и вот с Акинфеевым тоже очень легко. Благодаря этому и тренировка идет свободно, и каждый момент душевный. Мы и вне поля с Игорем общаемся, и это очень кайфово.

– Как тебя прозвал Акинфеев?

– Пингвином. Это еще от Сергея Ивановича [Овчинникова] пошло, а Игорь подхватил. Я тогда был скованным внутри, стеснялся. Вот и ходить любил скованно – как пингвин. Сейчас меня так никто не называет.