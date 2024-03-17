Карпукас – о сборах: «Как я ненавижу это все!»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился нелюбовью к сборам.

– Традиционный вопрос про сборы. Как они лично для вас прошли?

– В рабочем процессе, как всегда, как и все сборы, которые были. Тяжелая рабочая обстановка, как обычно.

– Уже комфортно? Ничего необычного не происходит, все повторяется?

– Такие тренировки не могут быть в зоне какой-то комфортности. Было, так скажем, «обычно тяжело». Первые сборы были очень тяжелыми, там пять дней подряд бегали беспрерывно, но пережили. Нормально.

– Что это вообще за состояние, вот в эти пять дней? То есть это нагрузка до такой степени, что даже потом просто ложитесь в кровать и даже говорить не хочется? С чем его можно сравнить?

– Ну первые пять дней я возвращался после первой тренировки, как раз после утреннего бега, приходил, ложился на обеденный сон. Иногда из-за того, что перебегал, не мог уснуть, потому что я весь на стрессе, вся нервная система чуть-чуть возбуждена. Мне даже не удавалось уснуть, а уже надо было бежать на вторую тренировку. Когда подходил третий день, ты понимаешь, что ты уже устал, а тут еще тяжелее работа… Самое трудное, это когда ты бежишь, остается буквально всего ничего, два круга, а ты понимаешь, что у тебя сил нет, глаза закрыл и побежал уже «на чувство». Когда раздается этот свисток, ты думаешь: «Как я ненавижу это все!» Но все равно продолжаешь бежать, потому что понимаешь, что это фундамент успеха.