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    Карпукас – о сборах: «Как я ненавижу это все!»

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился нелюбовью к сборам.

    – Традиционный вопрос про сборы. Как они лично для вас прошли?

    – В рабочем процессе, как всегда, как и все сборы, которые были. Тяжелая рабочая обстановка, как обычно.

    – Уже комфортно? Ничего необычного не происходит, все повторяется?

    – Такие тренировки не могут быть в зоне какой-то комфортности. Было, так скажем, «обычно тяжело». Первые сборы были очень тяжелыми, там пять дней подряд бегали беспрерывно, но пережили. Нормально.

    – Что это вообще за состояние, вот в эти пять дней? То есть это нагрузка до такой степени, что даже потом просто ложитесь в кровать и даже говорить не хочется? С чем его можно сравнить?

    – Ну первые пять дней я возвращался после первой тренировки, как раз после утреннего бега, приходил, ложился на обеденный сон. Иногда из-за того, что перебегал, не мог уснуть, потому что я весь на стрессе, вся нервная система чуть-чуть возбуждена. Мне даже не удавалось уснуть, а уже надо было бежать на вторую тренировку. Когда подходил третий день, ты понимаешь, что ты уже устал, а тут еще тяжелее работа… Самое трудное, это когда ты бежишь, остается буквально всего ничего, два круга, а ты понимаешь, что у тебя сил нет, глаза закрыл и побежал уже «на чувство». Когда раздается этот свисток, ты думаешь: «Как я ненавижу это все!» Но все равно продолжаешь бежать, потому что понимаешь, что это фундамент успеха.

    • 21-летний уроженец Бийска стоит 6 миллионов евро.
    • Он воспитанник «Локомотива».
    • За команду Карпукас провел 62 матча, забил 2 гола, сделал ассист.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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