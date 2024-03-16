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    • 37-летний Акинфеев ответил, есть ли у него мысли о завершении карьеры

    37-летний Акинфеев ответил, есть ли у него мысли о завершении карьеры

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что не планирует заканчивать карьеру.

    • Летом у игрока истекает контракт.
    • 37-летний Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • В сезоне РПЛ у Игоря 17 матчей, 21 пропущенный гол.

    «До мая буду играть. А дальше – посмотрим. С другой стороны, не могу представить себя лежащим на диване год-два, не могу представить себя вне команды. Вот завтра я проснусь, а команды нет. И что мне делать?

    У меня усталости от футбола вообще нет. У меня даже ни разу не было мыслей завершить карьеру», – сказал Акинфеев в интервью «Чемпионату».

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.03.2024 23:09
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