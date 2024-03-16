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    Тороп из ЦСКА оценил вклад Екатерины II в историю России

    Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, что интересуется историей.

    – Учишься на заочном?

    – На очном, на третьем курсе академии физкультуры в Малаховке. На футбольного тренера, по индивидуальному графику.

    После ЕГЭ я отпустил учебу, а сейчас прям нравится, даже вне вуза. На английский ходил, сейчас историю России – да и не только ее – изучаю.

    Раньше самым интересным для меня историческим персонажем был Наполеон. Знал все сражения, всех маршалов. Сейчас больше фокус на нашу историю.

    Меня удивила биография Екатерины II. Наверное, одна из сильнейших, кто руководил Россией. Она захватила Крым и одной из первых обратила внимание на жизнь нашего крестьянства.

    • Екатерина II была во главе государства с 1762 по 1796 год.
    • 20-летний Тороп стоит 500 тысяч евро.
    • Он воспитанник ЦСКА.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1710604213
    ...да, это тебе не бей-беги, смотри-лови. Оказывается, Екатерина - это не только персонаж сериалов)...
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