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    • Представитель Дзюбы ответил на претензии в адрес форварда «Локомотива»

    Представитель Дзюбы ответил на претензии в адрес форварда «Локомотива»

    Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, отверг обвинения, адресованные игроку.

    • У 35-летнего форварда нет голевых действий после возобновления сезона.
    • В четверг «Локо» вылетел из Пути РПЛ Фонбет Кубка России от «Балтики», проиграв в серии пенальти – Дзюба не реализовал 11-метровый.
    • Болельщики освистали его и оскорбляли нецензурными словами.

    – В телеграм‑каналах много пишут о физической готовности Дзюбы. Вспоминали, что он пропустил второй сбор, а в это время выходили разные его шоу в интернете.

    – Я видел это мнение. Да, он пропустил второй сбор, но индивидуально Артем в это время готовился в Москве, не пропустил ни одного занятия, не сидел дома без дела и прохлаждался.

    Это абсолютная ложь, что он снимался в каких‑то шоу, пока команда пахала на сборе: все съемки прошли заранее, а в действительности он упорно тренировался в Москве, руководство клуба было на базе в это время и всe видело.

    В этом плане к Дзюбе вообще ноль вопросов, он приехал на третий сбор в своей лучшей физической форме и был одним из лучших в команде. Поэтому все претензии по физической готовности Дзюбы неуместны и не имеют под собой никакой фактической подоплеки.

    Артем большой профессионал, всегда это доказывал и на тренировках, и на поле. И будет продолжать доказывать.

    Очевидно, что в этих матчах игра не пошла у всей команды. Думаю, тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым сумеет сделать правильные выводы, все ребята сплотятся и вместе выйдут из этой ситуации.

    Как я уже говорил, ничего критичного здесь не вижу. Понятно, что обидно и поражение от «Балтики» в серии пенальти, и то, что с «Сочи» не смогли взять три очка. Но борьба за медали в чемпионате еще не завершена.

    Мы видим, что все теряют очки, в том числе лидеры. У «Локо» непростой календарь, но относительно конкурентов чуть‑чуть попроще. Поэтому все в руках и ногах футболистов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (7)
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    моэм
    1710575199
    Если судить по комментам хейтеров Дзюбы , то получается что на нём держится весь Локо ....т.е. чуть чуть не тот настрой у Дзюбы и Локо нет на поле ?....а они знают , что там ещё есть Галактионов и ещё целая команда ?....а Дзюба в игре был лучший в Локо , "собрал" почти весь верх и в своей и в чужой штрафной....вообще то на будущее неплохо бы озвучивать имена этих критиков ....народ должен знать имена баранов.
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    ...уефан
    1710575301
    ..."представитель Дзюбы"(с). - это полный пи*дец уже...
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    Krics
    1710575527
    Сбитый летчик,ихмо.
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    Plyash
    1710580387
    Представитель у деревяги,это что за птица такая,типа адвоката,что ли?Тогда платить надо,а Дзюбло жадён до денег.Непонятки...
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    Desma
    1710580962
    "не сидел дома без дела и прохлаждался." Достаточно пропустить скромное слово "НЕ", как весь смысл сказанного разворачивается на 180 градусов. Вместо тренировок прохлаждался участвуя в шоу, чтобы не сидеть без дела. Велик и могуч русский язык!!!
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    АлексМак
    1710583996
    Заслуженным брёвнам пора на покой
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    nik55
    1710585944
    уже труха с бревна осталась
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