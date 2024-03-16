Представитель Дзюбы ответил на претензии в адрес форварда «Локомотива»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, отверг обвинения, адресованные игроку.

У 35-летнего форварда нет голевых действий после возобновления сезона.

В четверг «Локо» вылетел из Пути РПЛ Фонбет Кубка России от «Балтики», проиграв в серии пенальти – Дзюба не реализовал 11-метровый.

Болельщики освистали его и оскорбляли нецензурными словами.

– В телеграм‑каналах много пишут о физической готовности Дзюбы. Вспоминали, что он пропустил второй сбор, а в это время выходили разные его шоу в интернете.

– Я видел это мнение. Да, он пропустил второй сбор, но индивидуально Артем в это время готовился в Москве, не пропустил ни одного занятия, не сидел дома без дела и прохлаждался.

Это абсолютная ложь, что он снимался в каких‑то шоу, пока команда пахала на сборе: все съемки прошли заранее, а в действительности он упорно тренировался в Москве, руководство клуба было на базе в это время и всe видело.

В этом плане к Дзюбе вообще ноль вопросов, он приехал на третий сбор в своей лучшей физической форме и был одним из лучших в команде. Поэтому все претензии по физической готовности Дзюбы неуместны и не имеют под собой никакой фактической подоплеки.

Артем большой профессионал, всегда это доказывал и на тренировках, и на поле. И будет продолжать доказывать.

Очевидно, что в этих матчах игра не пошла у всей команды. Думаю, тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым сумеет сделать правильные выводы, все ребята сплотятся и вместе выйдут из этой ситуации.

Как я уже говорил, ничего критичного здесь не вижу. Понятно, что обидно и поражение от «Балтики» в серии пенальти, и то, что с «Сочи» не смогли взять три очка. Но борьба за медали в чемпионате еще не завершена.

Мы видим, что все теряют очки, в том числе лидеры. У «Локо» непростой календарь, но относительно конкурентов чуть‑чуть попроще. Поэтому все в руках и ногах футболистов.