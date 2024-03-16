Глава МИД Молдавии: «Линия обороны «Реала» стоит дороже, чем наши инвестиции в армию»

Министр иностранных дел Молдавии Михаил Попшой аргументировал необходимость увеличения трат на армию, упомянув «Реал».

«Я иногда смотрю на бюджеты футбольных клубов Европы, того же «Реала», который, кстати, два года назад проиграл тираспольскому «Шерифу», других больших футбольных клубов – и у них линия обороны стоит дороже, чем наши инвестиции в национальную армию», – заявил Попшой.