Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Глава МИД Молдавии: «Линия обороны «Реала» стоит дороже, чем наши инвестиции в армию»

    Глава МИД Молдавии: «Линия обороны «Реала» стоит дороже, чем наши инвестиции в армию»

    Министр иностранных дел Молдавии Михаил Попшой аргументировал необходимость увеличения трат на армию, упомянув «Реал».

    «Я иногда смотрю на бюджеты футбольных клубов Европы, того же «Реала», который, кстати, два года назад проиграл тираспольскому «Шерифу», других больших футбольных клубов – и у них линия обороны стоит дороже, чем наши инвестиции в национальную армию», – заявил Попшой.

    • В 2023 году Молдавия потратит на нужды Минобороны 96 млн долларов.
    • Это 0,55% от ВВП страны.
    • По сравнению с 2022 годом расходы на оборонный сектор выросли на 68,2%.

    Новости по теме
    «Осасуна» – «Реал»: прогноз на матч 29 тура Примеры, 16 марта
    «Осасуна» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024
    «Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений в адрес Винисиуса на матчах «Барселоны» и «Атлетико» в Лиге чемпионов 5
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:41
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1710572622
    ...одним словом - румун)...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+