Сафонов: «Галицкому при жизни нужно памятник поставить!»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал отставку из «Краснодара» главного тренера Владимира Ивича.

– Сильно удивила новость о том, что «Краснодар» уволил Владимира Ивича?

– Давайте начнем с того, что «Краснодар» – частный клуб. Кто платит, тот и заказывает музыку. Галицкий – человек очень эмоциональный, переживает за команду. У него есть мечта. Снимаю перед ним шляпу! Построил красавец-стадион, манежи, создал с нуля академию.

– А Галицкий своей импульсивностью не напоминает вам Федуна?

– Слушайте, Галицкий, в отличие от Федуна, все деньги заработал сам. В этом вся разница. Сергей Николаевич все выстроил с нуля в «Краснодаре». Он хозяин, первый номер.

Ругаете Галицкого? Заработайте денег, создайте клуб, накупите игроков и рулите. В чем проблема-то? Галицкому при жизни надо памятник поставить. Другое дело, не очень хорошо, что в «Краснодаре» часто меняются тренеры.