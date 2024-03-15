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    Сафонов: «Галицкому при жизни нужно памятник поставить!»

    Агент Алексей Сафонов прокомментировал отставку из «Краснодара» главного тренера Владимира Ивича.

    – Сильно удивила новость о том, что «Краснодар» уволил Владимира Ивича?

    – Давайте начнем с того, что «Краснодар» – частный клуб. Кто платит, тот и заказывает музыку. Галицкий – человек очень эмоциональный, переживает за команду. У него есть мечта. Снимаю перед ним шляпу! Построил красавец-стадион, манежи, создал с нуля академию.

    – А Галицкий своей импульсивностью не напоминает вам Федуна?

    – Слушайте, Галицкий, в отличие от Федуна, все деньги заработал сам. В этом вся разница. Сергей Николаевич все выстроил с нуля в «Краснодаре». Он хозяин, первый номер.

    Ругаете Галицкого? Заработайте денег, создайте клуб, накупите игроков и рулите. В чем проблема-то? Галицкому при жизни надо памятник поставить. Другое дело, не очень хорошо, что в «Краснодаре» часто меняются тренеры.

    • Ивич проработал в клубе год.
    • При нем «Краснодар» лидировал в РПЛ.
    • Галицкий создал клуб в 2008 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2024 23:45
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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1710535744
    Сафонов тоже глупый или хитрый! Пусть Галицкий кажет что клуб для него игрушка и вопросов не будет! И пусть дурит себе сколько влезет
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