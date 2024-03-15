Мор объяснил, почему рад попаданию «Спартака» на «Зенит» в Кубке

Бывший спартаковец Эдуард Мор доволен, что клуб в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сыграет с «Зенитом».

«Я хотел для «Спартака» только одного: чтобы не попалась «Балтика». Есть для «Спартака» две очень неудобные команды – ЦСКА и «Зенит», которые сложно обыграть.

Я хотел, чтобы в этой стадии они попали на одну из этих команд, так как в случае поражения москвичи вылетают в нижнюю сетку и там есть удобные топ‑команды – «Динамо» и «Локомотив». И через этот Путь регионов можно дойти до суперфинала.

А если попали бы на «Балтику», то в полуфинале Пути РПЛ прошли бы ее и вышли в финал. Там ЦСКА и «Зенит». Проигрываешь – и вылетаешь из турнира. А из полуфинала Пути РПЛ вылетаешь в Путь регионов», – сказал Мор.