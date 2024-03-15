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    • Мор объяснил, почему рад попаданию «Спартака» на «Зенит» в Кубке

    Мор объяснил, почему рад попаданию «Спартака» на «Зенит» в Кубке

    Бывший спартаковец Эдуард Мор доволен, что клуб в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сыграет с «Зенитом».

    «Я хотел для «Спартака» только одного: чтобы не попалась «Балтика». Есть для «Спартака» две очень неудобные команды – ЦСКА и «Зенит», которые сложно обыграть.

    Я хотел, чтобы в этой стадии они попали на одну из этих команд, так как в случае поражения москвичи вылетают в нижнюю сетку и там есть удобные топ‑команды – «Динамо» и «Локомотив». И через этот Путь регионов можно дойти до суперфинала.

    А если попали бы на «Балтику», то в полуфинале Пути РПЛ прошли бы ее и вышли в финал. Там ЦСКА и «Зенит». Проигрываешь – и вылетаешь из турнира. А из полуфинала Пути РПЛ вылетаешь в Путь регионов», – сказал Мор.

    • Матчи «Спартака» и «Зенита» состоятся в апреле.
    • 2 марта команды сыграли 0:0 в чемпионате.
    • «Зенит» не брал Кубок с 2020 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.03.2024 23:17
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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710534538
    Какой расчётливый бывший хряк)) да спам без судьи и от орена , второй состав,вылетел бы !
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