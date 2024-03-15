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    • Акинфеев составил символическую сборную ЦСКА своего периода

    Акинфеев составил символическую сборную ЦСКА своего периода

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев составил символическую сборную команды за период с 2003 года по настоящее время. Именно в 2003 году игрок дебютировал за клуб.

    «Без Рахимича мы здесь никуда не уйдeм. Наш главный костолом. В пару к нему – Вернблум. Всегда мечтал, чтобы они в паре сыграли. Тогда ни один удар бы по моим воротам не нанесли.

    Акинфеев – Березуцкий, Игнашевич, Березуцкий – Гусев, Вернблум, Карвальо, Рахимич, Жирков – Думбия, Вагнер», – прокомментировал Акинфеев.

    • Акинфеев провел за ЦСКА более 700 матчей.
    • С командой он брал Кубок УЕФА.
    • Сейчас ЦСКА идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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