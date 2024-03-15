Акинфеев составил символическую сборную ЦСКА своего периода

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев составил символическую сборную команды за период с 2003 года по настоящее время. Именно в 2003 году игрок дебютировал за клуб.

«Без Рахимича мы здесь никуда не уйдeм. Наш главный костолом. В пару к нему – Вернблум. Всегда мечтал, чтобы они в паре сыграли. Тогда ни один удар бы по моим воротам не нанесли.

Акинфеев – Березуцкий, Игнашевич, Березуцкий – Гусев, Вернблум, Карвальо, Рахимич, Жирков – Думбия, Вагнер», – прокомментировал Акинфеев.