Канчельскис прокомментировал увольнение Ивича и сказал, кто станет чемпионом России

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

– Решение, конечно, странное, потому что до конца сезона можно было и потерпеть. Жизнь покажет, прав Галицкий или не прав. Сейчас мы можем только догадываться, в чем была проблема. Сезон и жизнь покажут.

– Сергей Галицкий – сложный человек?

– Я общался с ним пару раз. Общение – это одно, работа – другое. По человеческим качествам он адекватный, приятный и хороший человек. Видно, что он сильно переживает за клуб, хочет развивать футбол и делать его лучше.

– Можно сказать, что «Краснодар» упустил возможность бороться за чемпионство?

– Я еще в начале сезона сказал, что «Зенит» займет первое место. Другие команды будут делить уже вторую и третью позиции. «Краснодар» навязывал борьбу, «Динамо» навязывает, но это временно. Сейчас все понимают, что «Зенит» доминирует в российском футболе и будет чемпионом. Только никто не хочет признавать. Я говорил в начале сезона, повторюсь и сейчас: «Зенит» – первый, а потом все остальные.