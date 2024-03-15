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    • «Бавария» сыграет с «Арсеналом» в Лондоне без своих болельщиков

    «Бавария» сыграет с «Арсеналом» в Лондоне без своих болельщиков

    Поклонники мюнхенской «Баварии» не смогут посетить гостевой матч команды против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    УЕФА наложила запрет на их присутствие в связи с использованием болельщиками гостей пиротехники в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» – «Бавария» (1:0). При этом фанаты стреляли из пиротехнических средств в сторону поля.

    Это наказание изначально было условным для «Баварии» в связи с нарушениями порядка болельщиками мюнхенцев на матче группового этапа с «Копенгагеном».

    Из-за новых нарушений условное наказание на 1 матч в виде запрета посещения трибун на гостевой игре стало реальным.

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    Источник: The Athletic

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