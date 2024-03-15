Акинфеев сказал о проклятии на Хэллоуин в связи с серией с пропущенными голами в ЛЧ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что его кто-то проклял после гостевого матча Лиги чемпионов с «Арсеналом» 1 ноября 2006 года (0:0).

– Назовете свой топ-5 лучших матчей в еврокубках?

– Пять не назову. Я всегда только один называю – с «Арсеналом» в 2006 году, после которого моя серия в Лиге чемпионов и началась. Это был не мой лучший матч, а лучшие ворота у нас тогда были, все их облетало. Мы тогда, кстати, играли почти на Хэллоуин. Видимо, тогда кто-то меня и проклял. Слава богу, что я на ту серию спокойно реагировал. Да, временами задевало. Но прекрасно понимал, что в каждом матче все ждут, когда я пропущу, чтобы меня обосрать.