Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Акинфеев сказал о проклятии на Хэллоуин в связи с серией с пропущенными голами в ЛЧ

    Акинфеев сказал о проклятии на Хэллоуин в связи с серией с пропущенными голами в ЛЧ

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что его кто-то проклял после гостевого матча Лиги чемпионов с «Арсеналом» 1 ноября 2006 года (0:0).

    – Назовете свой топ-5 лучших матчей в еврокубках?

    – Пять не назову. Я всегда только один называю – с «Арсеналом» в 2006 году, после которого моя серия в Лиге чемпионов и началась. Это был не мой лучший матч, а лучшие ворота у нас тогда были, все их облетало. Мы тогда, кстати, играли почти на Хэллоуин. Видимо, тогда кто-то меня и проклял. Слава богу, что я на ту серию спокойно реагировал. Да, временами задевало. Но прекрасно понимал, что в каждом матче все ждут, когда я пропущу, чтобы меня обосрать.

    • После той встречи Акинфеев пропускал голы в каждой из 43 следующих игр в Лиге чемпионов, в которых принял участие. Такое количество матчей в серии получилось как с учетом квалификационных раундов, так и при подсчете игр только группового этапа.
    • Хэллоуин празднуется 31 октября.

    Новости по теме
    Акинфеев: «Тот гол со Словенией в Москве на последних минутах перед глазами до сих пор»
    Акинфеев назвал годы, в которые РПЛ была самой сильной 7
    Акинфеев охарактеризовал семь тренеров, с которыми работал
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:31
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Дубина
    1710523611
    Рекорд вечен!!! ну РЖУ ни могу))))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+