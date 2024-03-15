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    Акинфеев назвал годы, в которые РПЛ была самой сильной

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что сейчас уровень российской Премьер-лиги снизился по сравнению с тем, что было 9-12 лет назад.

    – Когда была самая сильная РПЛ?

    – С 2012 по 2015 год. У «Зенита» были Халк и Витсель, у нас был отличный состав, у «Локомотива» неплохой. Суперское время было.

    – Сейчас уровень упал?

    – Когда были качественные игроки, счета были – 0:0, 1:1. А сейчас в каждом туре – 3:3, 3:2, 4:1 и так далее. Смотреть стало интересно! Мне комфортно, мне нравится. Даже если в России будет самый плохой футбол, я всe равно буду его поддерживать.

    • Акинфеев выступает в РПЛ с 2003 года.
    • В этом сезоне 37-летний голкипер провел 19 матчей за ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1710520867
    ...странные вещи происходят. Уровень РПЛ падает, а зарплаты и трансферы взлетают)... Феноменальная лига!...
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    ziborock
    1710521776
    2012 - Зенит вылетает сначала из ЛЧ проиграв Малаге, Милану, Андерлехту а затем и из ЛЕ уступив Базелю а ЦСКА в квалификации отправил домой АИК. 2013 - ЦСКА проигрывает Виктории а Зенит пропускает 4 мяча от Аустрии! 2014 - ЦСКА получает 5 мячей от Ромы а Зенит, который умудрился проиграть даже Кипрскому АЕЛу, выбивает Севилья! 2015 - ЦСКА в группе ЛЧ выигрывает лишь одну игру а Зенит едет домой после Бенфики! Сильные клубы были в то время в РПЛ!)))
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    SPACE TRUCKIN
    1710523200
    считаю,что РПЛ была сильна,когда российские клубы брали еврокубки...
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