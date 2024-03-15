Акинфеев назвал годы, в которые РПЛ была самой сильной

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что сейчас уровень российской Премьер-лиги снизился по сравнению с тем, что было 9-12 лет назад.
– Когда была самая сильная РПЛ?
– С 2012 по 2015 год. У «Зенита» были Халк и Витсель, у нас был отличный состав, у «Локомотива» неплохой. Суперское время было.
– Сейчас уровень упал?
– Когда были качественные игроки, счета были – 0:0, 1:1. А сейчас в каждом туре – 3:3, 3:2, 4:1 и так далее. Смотреть стало интересно! Мне комфортно, мне нравится. Даже если в России будет самый плохой футбол, я всe равно буду его поддерживать.
- Акинфеев выступает в РПЛ с 2003 года.
- В этом сезоне 37-летний голкипер провел 19 матчей за ЦСКА.